‘Müteahhitlik projelerinde 15 milyar doları aşacağız’

TICARET Bakanı Ruhsar Pekcan, bu yıl Kovid-19'un etkisini göz önünde bulundurarak toplam müteahhitlik proje büyüklüğünün 15 milyar dolar seviyesini aşmasını beklediklerini söyledi. Pekcan, Türk firmalarının 2020'de üstlendiği projelerin bedelinin an itibariyle 14.4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını belirterek, "Müteahhitlik sektörümüz, dünyanın 128 farklı ülkesinde 418.7 milyar dolar değerinde 10 bin 525 proje üstlenmiş durumdadır" dedi. Türk müteahhitlerince 2002'den bu yana yurtdışında üstlenilen iş hacminin 369 milyar doları geçtiğini belirten Pekcan, "Yıl sonunda üstlenilmiş olan yeni projelerin bilgilerinin de eklenmesiyle, 2020'yi 15 milyar doları aşan bir büyüklükle kapatmış olacağız" dedi.