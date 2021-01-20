‘Pandemi döneminde üretimde rekor kırdık’

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa OSB'de gıda ve tarım alanındaki iş dünyası ile bir araya geldi. Pakdemirli, pandemi döneminde üretimi durdurmayan iş dünyasına teşekkür etti ve Türkiye'nin bu dönemde üretim anlamında Cumhuriyet tarihi rekorlarını kırdığını söyledi. Bakan Pakdemirli, yerli traktörü de banttan indirecekleri müjdeledi. Türk ekonomisinin büyümesinde tarımın önemli rolü olduğunu kaydeden Pakdemirli, "Yüzde 5.3 büyüyen bir sektör tarım orman sektörü. Türkiye ilk üç çeyrekte 0.5 büyüdü. Yüzde 5.4 tarım sektörü büyüdü. Çiftçinin pandemiye denk gelen kredi borçlarını 6 ay faizsiz erteledik. Boş arazi kalmasın mantığıyla atıl hazine arazilerini çok cüzi fiyatlarla üreticiye kiralayarak üretimle tanıştırdık. Geçen yıl sonuç olarak ülkemizde meteorolojik kuraklık olmasına ve pandemi riskleri olmasına rağmen bitkisel üretimi yüzde 6 artırarak, 124 milyon tona yükselttik ve Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırdık" dedi.

NERMİN UÇTU