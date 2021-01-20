Temsilci atamayan şirkete reklam yasağı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Türkiye'de temsilci bulundurmaları için sosyal ağ sağlayıcılarına verdiği sürede yeni bir aşamaya geçildi. Dün itibariyle temsilci atamayan Twitter ve Pinterest'e reklam yasağı uygulaması başladı. Bugüne kadar Facebook, Instagram, You- Tube, TikTok, Dailymotion, Linkedin ve Rus sosyal medya şirketi VKontakte Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul etti. VK ve Dailymotion gerçek, Youtube, Tiktok, Facebook ve Instagram ise tüzel kişi temsilci bulundurma yönünde tercihte bulundu.

MAHKEMEYE BAŞVURULACAK

Twitter ve Pinterest şirketleri 3 ay içinde temsilcilik açmazsa internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurulacak. Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, BTK Başkanı, bu şirketlerin internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90'a kadar daraltılması için Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurabilecek.

DİJİTAL FAŞİZME İZİN YOK

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, reklam yasağının uygulamasını BTK, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Merkez Bankası, Vergi Denetim Kurulu ve ilgili tüm kamu kurumlarının hassasiyetle denetleyeceğini vurgulayarak, ayrıca reklam veren şirketlere de ceza kesileceğini bildirdi. Sayan, şunları kaydetti: "Hiçbir vatandaşımızın ülkemizde sağlanan hizmetlerden mahrum kalmasını istemiyoruz. Lakin milletimizin verilerini, gizliliğini ve haklarını korumak için ne gerekiyorsa yapacağız. Dileriz ki Twitter ve Pinterest de ivedilikle gerekli adımları atar. Dijital faşizm ve kural tanımazlığın Türkiye'de hakim olmasına asla müsaade etmeyeceğiz."