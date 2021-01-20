‘Turizm sektörünü aşı ile kurtaracağız’

EGE bölgesinin gözde oteli Kaya İzmir Thermal & Convention Genel Müdürü İsa Erdem, Kovid-19 aşısının turizm sektörünü de olumlu yönde etkileyeceğini söyledi. Tüm dünya ülke ve şehirlerinde olduğu gibi Ege'nin incisi İzmir'in de 2020 yılını turizm açısından zorluklarla atlattığını söyleyen genel müdür İsa Erdem, "Aşının yaygınlaşmasıyla pandeminin olumsuz etkileri zaman içerisinde ortadan kalkacaktır. Salgının kontrol altına alınması ile başta yasaklamaların ve seyahat kısıtlamalarının aşamalı olarak kaldırılmasını bekliyoruz. İnsanlar psikolojik açıdan zor bir dönem içindeler. Rahatlamaya ihtiyaçları var. O nedenle seyahat etmek, tatil yapmak istiyorlar. Aşının yaygın olarak uygulanması ile 2021'in ikinci yarısının daha verimli olacağına, 2022'de ise turizm sektörü açısından sıkıntı kalmayacağını düşünüyorum" dedi.

GÜVENLİ TATİL İMAJI

Güvenli ve sağlıklı tatil imajının önemini dile getiren İsa Erdem, "Kaya İzmir Thermal &Convention olarak Eylül'den itibaren hizmet vermeye devam ettik. Aldığımız tedbirler ve konuya olan hassasiyetimiz neticesinde turistler tesisimizden mutlu ayrıldı" dedi.