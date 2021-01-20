‘Türkiye ekonomisi 2021 yılında yüzde 4 büyür’

Ekonomistlerin yaptığı anket çalışmalarını sayfalarına taşıyan ajans, 2020'de Türkiye ekonomisinde 0.6 büyüme görüldüğünü belirtti. Haberde ikinci bir korona virüsü dalgasının, Türkiye ekonomisinin büyümesini yavaşlatsa da durduramayacağı ifade edildi. Dünyaca ünlü 38 ekonomistin tahminlerine dayandırılan haberde, Türkiye ekonomisindeki büyümenin ikinci çeyrekte yüzde 8.4 yükselmesinin ardından, 2021'de bu oranın yüzde 4 artmasının beklendiği yazıldı.



POLİTİKALAR SONUÇ VERECEK

HABERDE Merkez Bankası'nın yüzde 9.4'lük tahminine kıyasla, enflasyonun 2021 sonunda yüzde 11.6'ya gerilemesinin beklendiği ifade edildi. Yıl sonunda ise faizin yüzde 13'e düşeceği öne sürüldü. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın, makro dengesizlikleri düzeltme odaklı bir politika izlediği ve bunun da kısa süre içinde meyvelerini vermeye başlayacağını okuyucularıyla paylaşıldı.