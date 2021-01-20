Zeytinyağı ihracatı hedefi 5 yılda 1.5 milyar dolar

Türkiye'nin zeytinyağı ihracatı yüzde 20 artışla 27,8 milyon dolara ulaştı. Ege İhracatçı Birlikleri açıklamasına göre, 1 Kasım 2020-31 Aralık 2020 tarihlerindeki zeytinyağı ihracatı, önceki döneme göre yüzde 20 artarak 23,1 milyon dolardan 27,8 milyon dolara çıktı. Miktar bazında ihracat ise bu dönemde yüzde 13'lük artışla 9 bin 734 tondan 10 bin 951 tona yükseldi. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, kuraklık nedeniyle zeytinyağı rekoltesinin düştüğünü ama yeni sezonun ilk iki ayında yakalanan ihracat seviyesinin sevindirici olduğunu belirtti.

YENİ DİKİM AĞAÇLARLA

Er, "Yeni dikim ağaçlarımızın verimli hale gelmesi ve iklim koşullarının uygun olması durumunda zeytin rekoltemiz 1 milyon 200 bin tona, zeytinyağı rekoltemiz 650 bin tona ulaşacak. Milli ve stratejik bir sektör olan zeytin-zeytinyağı sektörü önümüzdeki yıllarda ülkemiz için daha büyük bir öneme kavuşacak. Zeytin ve zeytinyağı ihracatımızı 5 yılda 1.5 milyar dolar seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz."