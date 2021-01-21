Bayraklı’ya deprem anıtı

İzmir'in Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, daire başkanları ve büyükşehir bürokratlarını ağırladı. İlçe sokaklarını gezerek yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları değerlendiren heyet, özellikle depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın yanında bulunan ve hayatını kaybedenler anısına anıt yapılacak parkta incelemelerde bulundu.

PLANLAMALAR YAPILDI

Proje hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Çiğdem Aşıcı, parkın içine depremde hayatını kaybedenler anısına anıt yapılarak, simge bir alan oluşturulacağını belirtti. Özellikle deprem bölgesindeki tüm parkların hızla yenilenmesini isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, "Parkların tamamını yenileyip, bahara hazır hale getirelim. Oyun grupları yenilenecekse onları tamamlayalım. Yollarda veya kaldırımlarda parke, bordür işleri varsa onları da tamamen yenileyelim. İlk olarak bozulmuş ve ihtiyaç olan alanlardan başlayarak, çalışmaları en kısa sürede tamamlayalım" dedi. Ziyaret kapsamında yeni yılda ilçenin ihtiyacı olan sorunların giderilerek yeni parklar, yol düzenlemeleri, anıt ve kavşaklar gibi projelerin kısa sürede hayata geçirilmesi planlandı.

MODERN VE ÇAĞDAŞ KENT

Mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Sandal, vatandaşların taleplerini de dinledi. Sandal, "Hayata geçirilecek her proje ilçemiz ve halkımızın daha sağlıklı, daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için. Hedefimiz modern, çağdaş bir kent oluşturmak. Bununla ilgili de var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.