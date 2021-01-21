  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Bayraklı’ya deprem anıtı

Bayraklı’ya deprem anıtı

30 EKİM’DE meydana gelen depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın yanındaki parkın içine depremde hayatını kaybedenler anısına anıt yapılacak.

Bayraklı’ya deprem anıtı

21.1.2021

İzmir'in Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, daire başkanları ve büyükşehir bürokratlarını ağırladı. İlçe sokaklarını gezerek yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları değerlendiren heyet, özellikle depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın yanında bulunan ve hayatını kaybedenler anısına anıt yapılacak parkta incelemelerde bulundu.

PLANLAMALAR YAPILDI
Proje hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Çiğdem Aşıcı, parkın içine depremde hayatını kaybedenler anısına anıt yapılarak, simge bir alan oluşturulacağını belirtti. Özellikle deprem bölgesindeki tüm parkların hızla yenilenmesini isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, "Parkların tamamını yenileyip, bahara hazır hale getirelim. Oyun grupları yenilenecekse onları tamamlayalım. Yollarda veya kaldırımlarda parke, bordür işleri varsa onları da tamamen yenileyelim. İlk olarak bozulmuş ve ihtiyaç olan alanlardan başlayarak, çalışmaları en kısa sürede tamamlayalım" dedi. Ziyaret kapsamında yeni yılda ilçenin ihtiyacı olan sorunların giderilerek yeni parklar, yol düzenlemeleri, anıt ve kavşaklar gibi projelerin kısa sürede hayata geçirilmesi planlandı.

MODERN VE ÇAĞDAŞ KENT
Mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Sandal, vatandaşların taleplerini de dinledi. Sandal, "Hayata geçirilecek her proje ilçemiz ve halkımızın daha sağlıklı, daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için. Hedefimiz modern, çağdaş bir kent oluşturmak. Bununla ilgili de var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bayraklı’ya deprem anıtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.