Ege’den 106 ülkeye kuru meyve sattık

Dünyada Kovid 19 salgını ile birlikte sağlıklı gıdaya yönelim artarken, Ege bölgesinin kuru meyve ihracatı sektörün tüm bileşenlerinin yüzünü güldürürken, Türk ekonomisine de artı değer kazandırdı. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'ni 2020'de 846 milyon dolarlık ürünü 106 ülkeye ihraç ettiğini belirtti.

LİSTENİN BİR NUMARASI KURU ÜZÜM

2020'de Türkiye geneli ihracatın 466 milyon dolarını kuru üzüm, 266 milyon dolarını kuru kayısı, 236 milyon dolarını kuru incir, 119 milyon dolarını antep fıstığı, 84 milyon dolarını diğer meyve kuruları, 66 milyon dolarını bademler, 50 milyon dolarını diğer kavrulmuş meyveler, 42 milyon dolarını çam fıstığı, 32 milyon dolarını cevizler, 16 milyon dolarını leblebiler, 10 milyon dolarını kayısı ve zerdali çekirdeği, 8 milyon dolarını elma kurusu, 2 milyon dolarını yüzde 29 artışla erik kurusu oluşturdu.



iLK 5 ÜLKE

ÜLKEMİZ kuru meyve ihracatının yüzde 60'tan fazlasını gerçekleştiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 2020 yılında ihracat yaptığı ilk 5 ülke ve ihracat değerleri şöyle:



Birleşik Krallık 171 milyon dolar

Almanya 116 milyon dolar

İtalya 73 milyon dolar

Hollanda 61 milyon dolar

ABD 44 milyon dolar



UZAK DOGU HAMLESİ

SON yıllarda özellikle "Kuşak ve Yol Projesi"nin hayata geçmesi ile birlikte Uzak Doğu'ya yöneldiklerini belirten Birol Celep, "Çin başta olmak üzere, Malezya, Endonezya, Hindistan, Singapur gibi ekonomileri hızla gelişen ülkelere özel önem veriyoruz" dedi. Çin'e kuru meyve ihracatının 2020'de yüzde 21 artarak 28 milyon dolara ulaştığını kaydeden Celep, "Son yıllarda sağlık yönünden de kuru meyvelere ilgi her geçen gün artmaktadır" diye konuştu.

Tolga TEKİN