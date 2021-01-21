Esnafa destek ödemeleri başladı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yaşama geçirilen kira ve hibe desteği kapsamında gelir kaybı desteği ödemeleri başladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik gelir kaybı desteği ödemelerine başlamış bulunuyoruz" dedi. Bakan Pekcan, ödemelerin Şubat ve Mart ayında da süreceğini söyledi.