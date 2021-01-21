Fırsatçılar umduğunu bulamadı

Türkiye'nin en büyük açık hava pazarı olan Tire'de tezgah fiyatları geçen haftaya oranla sabit kaldı. Yerli üreticinin tarlasından getirip pazarda tek elden sattığı ürünlerin fiyatları, korkarak alışverişe çıkan vatandaşı memnun etti. Tire pazarında, yeşillik 1 buçuk, domates 4, soğan 2, maydanoz 1, marul 2-3, ıspanak: 4-5, karnabahar 4, pancar 3, brokoli, limon 3- 4, elma 5, mandalin 6, pırasa 4, havuç 3, lahana 5-6, portakal 5, kereviz 4, ayva 6, mor lahana 5 ve bal kabağı ortalama 3 liradan alıcı buldu.
Nadir UYSAL
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