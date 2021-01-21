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Haberler Ekonomi Fırsatçılar umduğunu bulamadı

Fırsatçılar umduğunu bulamadı

'yi etkisi altına alan soğuk ve karlı hava birçok bölgede olduğu gibi 'de de etkili olurken, fiyat spekülasyonu yapıp haksız kazanç sağlamak için adeta ellerini ovuşturarak bekleyen fırsatçılar hayal kırıklığına uğradı.

Fırsatçılar umduğunu bulamadı

21.1.2021

Türkiye'nin en büyük açık hava pazarı olan Tire'de tezgah fiyatları geçen haftaya oranla sabit kaldı. Yerli üreticinin tarlasından getirip pazarda tek elden sattığı ürünlerin fiyatları, korkarak alışverişe çıkan vatandaşı memnun etti. Tire pazarında, yeşillik 1 buçuk, domates 4, soğan 2, maydanoz 1, marul 2-3, ıspanak: 4-5, karnabahar 4, pancar 3, brokoli, limon 3- 4, elma 5, mandalin 6, pırasa 4, havuç 3, lahana 5-6, portakal 5, kereviz 4, ayva 6, mor lahana 5 ve bal kabağı ortalama 3 liradan alıcı buldu.

Nadir UYSAL

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