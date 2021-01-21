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Fırsatçılar umduğunu bulamadı

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve karlı hava birçok bölgede olduğu gibi Ege'de de etkili olurken, fiyat spekülasyonu yapıp haksız kazanç sağlamak için adeta ellerini ovuşturarak bekleyen fırsatçılar hayal kırıklığına uğradı.

21.1.2021