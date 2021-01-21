Jandarma Genel Komutanlığı personel alım ilanı yayınladı. Jandarma Genel Komutanlığı'na 3.770'i Jandarma (Komando-Asayiş), 925'i Lojistik Alt Branşlı (Mesleki Nitelikli), 265'i Muhabere, 14'ü At Bakıcısı, 13'ü Bot Serdümeni, 10'u Havacılık, 3'ü Kurbağa Adam (Dalış Amiri) branşlarında olmak üzere toplam 5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş (erkek) temin edilecek
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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