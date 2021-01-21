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Haberler Ekonomi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş alacak

5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş alacak

'na 5 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyurusunda bulunuldu. Yapılan duyuruda başvuruların internet üzerinden alınacağı belirtildi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş alacak

21.01.2021, 12:28

Jandarma Genel Komutanlığı personel alım ilanı yayınladı. Jandarma Genel Komutanlığı'na 3.770'i Jandarma (Komando-Asayiş), 925'i Lojistik Alt Branşlı (Mesleki Nitelikli), 265'i Muhabere, 14'ü At Bakıcısı, 13'ü Bot Serdümeni, 10'u Havacılık, 3'ü Kurbağa Adam (Dalış Amiri) branşlarında olmak üzere toplam 5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş (erkek) temin edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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