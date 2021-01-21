Lucien Arkas Türkiye’nin vergi rekortmenleri listesinde

GELİR İdaresi Başkanlığı, 2019 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı. 67 rekortmen isminin açıklanmasını istemezken, ilk 100 vergi rekortmeni listesinde İzmir'den Lucien Arkas da yer aldı. 2019 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 28 bin 656 lira matrah beyanında bulunurken bu matrah üzerinden ortalama 7 bin 997 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi. Türkiye geneli gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk edilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında, 84 rekortmenle İstanbul ilk sırayı aldı. İstanbul'u Ankara (10), Eskişehir (2), Antalya (1), İzmir (1), Bursa (1) ve Trabzon (1) izledi. Listede ilk sırada, isminin açıklanmasını istemeyen bir mükellef yer aldı. Enka İnşaat ve Sanayi AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Tara 70 milyon 510 bin 854 lira ile listede ikinci oldu. Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç, 70 milyon 456 bin 319 lira vergiyle üçüncü sırada yer aldı. Erman Ilıcak 43 milyon 461 bin 9 lira vergiyle 5'inci sırada yer aldı.



KURUMLAR'DA MERKEZ BANKASI İLK SIRADA

KURUMLAR vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk sıranın sahibi tahakkuk ettirilen 11 milyar 51 milyon 920 bin 642 lira vergiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu. Merkez Bankasını, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası izledi.