Pandemiden sonra ‘İntikam Alışverişi’ başlıyor!

Pandemi nedeniyle tüketicilerin ertelediği alışverişin, salgın sonrasında patlama yapması bekleniyor. Dünyada 'İntikam Alışverişi' olarak tanımlanan bu trend, konfeksiyondan turizme, yemek sektöründen ticaret hayatına kadar ekonominin her alanına pozitif yansıyacak.

'OH BE KURTULDUK!' BEREKETİ

Pandemiyle birlikte 2020'nin tüm dünyada ekonomi ve alışveriş hayatında sönük bir yıl olduğunu, 2021'e ise dünya genelinde aşı uygulaması ile başlandığını dile getiren Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Alkin, "Aşıların küresel ölçekte 'Kovid-19'un bulaşıcılığını kırması ve buna bağlı olarak vaka, hasta ve yaşamını yitiren insan sayısının hızla gerilemesi ile, önümüzdeki nisan ayından itibaren dünyanın 'normal' hayatına dönme olasılığı güçlendi. 2020'de tüm dünyada tasarrufların patladığını dikkate aldığımızda, büyük bir tüketim sıçramasına, hatta bir yılı aşan bir süredir evlerine tıkılmış milyarca insan için adeta bir tüketim çılgınlığına sebep olacak. Hem dünyada hem de Türkiye'de ekonomik hayata virüs salgınının geride bırakılmasının sevinciyle, 'oh be, kurtulduk!' bereketi gelecek" ifadelerini kullandı.

Fatih ŞENDİL



ESOFMANI ATAN GİYİM VE KİSİSEL BAKIMA KOSACAK

2020'de trilyonlarca dolar tasarrufa yönelmiş tüm kaynak, bir anda tüketime yönelecek. Cadde mağazaları ve AVM'ler inanılmaz hareketlenecek. İnsanoğlunun normale dönüş mutluluğu ve çılgınlığı neredeyse 1 yıl sürecek bir alışveriş ve tüketim çılgınlığını tetikleyecek. Bu durum, tüm sektörlerde hareketlenmeye bağlı olarak, istihdamda da büyük patlamaya sebep olacak. Yeniden iş bulan ve para kazanan insanların gelirleri de yine tüketime dönüşecek. Ertelenen tüketimden etkilenmiş tüm sektörlerde tarihi bir toparlanma gözlenecek.



✓Bir yıldır sadece eşofman, pijama, terlik alan insanlar, delicesine kendilerine sokakta, günlük hayatlarında ve akşamları yeniden bir araya gelecekleri ortamlar için çılgın bir hazır giyim, tekstil alışverişi yapacaklar.



✓Zaman mefhumunu kaybetmiş insanlar için, her saat, her dakika değerli hale gelecek ve insanlar yeniden kendilerine saat alacak.



✓Uzun süre evden çıkmayan insanlar, kişisel bakım ürünlerine, makyaj ürünlerine ve parfüme delice bir tüketim çılgınlığıyla yüklenecekler.



✓Kadın ve erkekler için tekstil aksesuarları kıymete binecek.



✓ İnsanlar en hızlı bir şekilde yurtiçi ve yurt dışı seyahatlere geri dönecekler. Ağırlama endüstrisi hareketlenecek.



✓ İnsanlara mobilite kazandıran her şey; scooter, bisiklet, motosiklet, otomobil piyasası tekrar hareketlenecek.



TÜRKİYE VE DÜNYA TASARRUF YAPTI

2020'de turizm sektöründe dünya genelinde 3 trilyon dolarlık hacim daralması yaşandığını belirten Prof. Dr. Kerem Alkin, "Turizm amacıyla harcanmayan para tasarruf edildi" dedi. Alkin, "Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı G20 ülkelerinde tasarruf adeta patladı. Türkiye'de ise bir yılda vadeli TL ve döviz mevduatı yüzde 14, vadesiz döviz mevduatı ise yüzde 9 arttı. 40 milyar dolarlık bir yabancı para tasarruf açığından söz ediyoruz" diye konuştu.

