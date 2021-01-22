Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 4 akademik personel alacak

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde başvuru dilekçesi ve istenen evraklarla birlikte Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram /KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile süresi içinde başvuru yapmaları gerekiyor..

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre; başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olarak açıklanırken postadaki gecikmelerin dikkate alınmayacağı kaydedildi.