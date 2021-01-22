Lokantalar da HES Kodu ile açılsın

HES koduyla lokantaların açılması fikrini ilk kez ortaya kendisinin attığını ve Türkiye'nin farklı illerindeki lokantacılar odası başkanları ile paylaştığını söyleyen İzmir Lokantacılar Odası Başkan Adayı ve Adil Müftüoğlu Uğur Lokantası sahibi Alpay Okyay, "HES Kodu kontrolü ile açılmanın lokantaların bu süreçteki zor durumunu bir nebze olsun giderecektir" dedi. Bu konuda esnaf kadar tüketici talebinin de söz konusu olduğunu dile getiren Okyay, " Hayat dışarıda devam ediyor, insanlar çalışıyor ve dışarıda yemek yemek mecburiyetinde olan büyük bir kesim var" diye konuştu.

"BİZİM SEKTÖR DE YAPAR"

İstanbul Lokantacılar Odası başkanı Sait Karabağlı'nın da bu konuyla ilgili talebi Sağlık Bakanlığı'na ilettiğini söyleyen Okyay, "Her yer açıkken veya HES koduyla içeri insan alınırken, bizim sektör de bunu yapabilir" dedi. Okyay, HES Kodu ile sınırlı sayıda müşteri kabulünün hem dışarıda yemek yeme durumunda olan vatandaşlara kolaylık sağlayacağını hem de paket servis ile ayakta durmakta zorlanan tüm lokantacı esnafına can suyu vereceğini söyledi.

ERTELEME VE YAPILANDIRMA BEKLİYORLAR

Lokantacılar olarak hükümetten vergi, SGK, elek-trik, su, kullanılan krediler başta olmak üzere bunun gibi borçla-rın bu süreç bitene kadar ertele-mesini beklediklerini vurgulayan Alpay Okyay, "Bu ertelenen kalemlerin pandemi süre-ci bittiğinde makul bir yapı-landırma ile tahsilini bekliyo-ruz" dedi. Okyay "Pandemi sonrasında bu biriken tüm borçlar yapılandırma olma-dan tahsil edilmek istendi-ğinde biriken tutar nedeniyle esnaf yine büyük bir külfet içine düşecektir" ifadelerini kullandı.