Rusya Türk domatesinin kotasını 250 bin tona çıkardı

Rusya Federasyonu, Türk domates ihracatçılarına 6 ay nefes aldıracak karara imza attı. Rusya Federasyonu Türkiye'den ithal ettiği domates kotasını 50 bin ton arttırma kararı aldı. Türkiye'den Rusya Federasyonu'na domates ihracatındaki 200 bin ton kota geçtiğimiz ay dolmuştu. Rusya Federasyonu'nun bu kararı, Türk domates ihracatçılarının 2019 yılı performansına göre 6 aylığına nefes aldığı anlamına geliyor.

BAKAN PEKCAN DUYURDU

Türkiye genelindeki yaş meyve sebze ihracatçı birlikleri başkanları 9 Aralık 2020'de yaptıkları ortak açıklamayla, "Domates ihracatında Rusya'ya kotanın kaldırılmasını, 2015 öncesine dönülmesini istiyoruz" talebinde bulunmuşlardı. Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki müzakereler sonucunda Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotası 50 bin ton arttırdı.

50 BİN TON ARTTIRDI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Rusya'nın Türkiye'den domates ithalatını 50 bin ton arttırdığını duyurdu. Pekcan, kararın 10 gün sonra hayata geçeceğinin de altını çizdi. Bakan Pekcan, "Çiftçilerimize, ihracatçımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



'SEKTÖRÜN BEKLENTISI KOTANIN KALDIRILMASI'

EGE Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Rusya'nın Türkiye'den ithal ettiği domates kotasını 50 bin ton artırmasının sevindirici olduğunu, sektörün beklentisinin kotanın tamamen kaldırılması olduğunu kaydetti. Kota kaldırıldığı takdirde Rusya'ya domates ihracatımızın 100 milyon doların üzerine çıkabileceğini kaydeden Başkan Uçak, "Rus halkı, Türk domatesini seviyor ve talep ediyor. Bu kotanın tamamen kaldırılmasını sadece biz değil, Rus halkı da istiyor" diye konuştu. Başkan Uçak sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ve Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği sonucu sorun büyümeden orta vadede çözüme kavuştu. Kotanın tamamen kalkması için de görüşmelerin sürdüğünü biliyoruz. İnşallah tamamen kalktığını da duyarız."