Aşı haberleri mavi tur talebini artırdı

KORONA virüs salgınında izole tatil yapmak isteyenlerin ilk tercihi olan mavi turda, ön rezervasyonlar yüzde 60'a ulaştı. Muğla'nın turistik ilçelerindeki tekne ve yatlar, tur için hazırlanıyor. Korona virüs aşısının uygulanmaya başlamasıyla birlikte ön rezervasyonların arttığını söyleyen Deniz Ticaret Odası (DTO) Marmaris Şube Başkanı Halil Bağlı, "Yurt içi ve yurt dışından ön rezervasyonlar gelmeye başladı. Bu şekilde devam ederse ve aşılama sürecinde bir aksilik olmaz ise sektör olarak verimli günler yaşayacağız" dedi.

ADEM ÜLKER