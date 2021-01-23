  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi İngilizler 1500 liraya bir hafta Bodrum’da tatil yapabilecek

İngilizler 1500 liraya bir hafta ’da tatil yapabilecek

İngilizler 1500 liraya bir hafta Bodrum’da tatil yapabilecek

23.1.2021

İNGİLTERE'DE, aralarında Bodrum'un da bulunduğu çok sayıda tatil merkezinde bir haftalık odakahvaltı tatil, satılmaya başlandı. İngiltere'deki turizm acentaları, korona salgını sonrası talebi canlandırmak için paket tur fiyatlarını ortalama yüzde 10 düşürdü. Tatil merkezleri için oda-kahvaltı bir haftalık tatil fiyatları, 150 pounda (1500 TL) kadar düştü. 150 pound ödeyen İngilizler, Bodrum dahil birçok yerde 1 hafta tatil yapabilecek.

TUBA EREN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İngilizler 1500 liraya bir hafta Bodrum’da tatil yapabilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.