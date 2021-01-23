İngilizler 1500 liraya bir hafta Bodrum’da tatil yapabilecek

İNGİLTERE'DE, aralarında Bodrum'un da bulunduğu çok sayıda tatil merkezinde bir haftalık odakahvaltı tatil, satılmaya başlandı. İngiltere'deki turizm acentaları, korona salgını sonrası talebi canlandırmak için paket tur fiyatlarını ortalama yüzde 10 düşürdü. Tatil merkezleri için oda-kahvaltı bir haftalık tatil fiyatları, 150 pounda (1500 TL) kadar düştü. 150 pound ödeyen İngilizler, Bodrum dahil birçok yerde 1 hafta tatil yapabilecek.

TUBA EREN