Nergisin anavatanı Karaburun’da hasat zamanı

Adı İzmir'in Karaburun ilçesi ile özdeşleşen nergis çiçeğinde hasat dönemi başladı. İlçe genelindeki 250 üretici, her yıl Temmuz - Ağustos aylarından itibaren toplam 200 dekarlık alanda yetiştirdikleri nergisi özenle topluyor. Bölgenin en büyük kooperatiflerinden Bozköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Bozköy Muhtarı Hüseyin Tamer Baba, Yeni Asır'a üretim süreci ve sezona ilişkin değerlendirmede bulundu.

LODOS VERİMİ DÜŞÜRDÜ

Hüseyin Tamer Baba, nergisin bir poyraz çiçeği olduğunu ancak bu yıl lodostan dolayı verimin biraz düştüğünü söyledi. Türkiye'nin dört bir yanına Karaburun'daki nergis tarlalarında yetiştirilen çiçeğin gönderildiğini söyleyen Baba, "Nergis çiçeğinin fiyatı borsa gibi gün içinde bile değişiyor. Biz kooperatif olarak geçen hafta mezatta 50'lik demetini 14-15 liradan satmıştık. Çiçeğin perakende fiyatı ise 50'lik demet olarak 30-40 lira arasında değişiyor. Ancak sokaklarda 3 tane nergisin arasına yeşil süslü otlar konulup 3 demeti 10 liradan satan da var. Biz kooperatif olarak üretici ile satıcı arasında köprü olduğumuz için satılan rakam üzerinden yüzde 2 komisyon alıyoruz" dedi.





FESTİVALE PANDEMİ ENGELİ

Nergis hasadında son günlere gelinirken, 3 yıldır ocak ayında yapılan ve satışları artırdığı belirtilen Nergis Festivali, bu sezon pandemi nedeniyle yapılamadı.



"DEVLETE KATMA DEGER SAGLIYORUZ"

NERGİS üreticisinin sezonda 1 milyon liraya yakın gelir elde ettiğini belirten Bozköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Tamer Baba, çiçeğin gübreleme, sulama ve sürme dışında fazla bir maliyetinin olmadığını söyledi. Çiçek üretimi için vergiler dahil toplam 150 bin liraya yakın bir maliyet olduğunu söyleyen Baba, "Devlete katma değer sağlıyoruz. Sezonda yaklaşık 50'li demet olarak ortalama olarak bölgemizde 50 bin demet çiçek üretiliyor. Bu da 3 milyon nergis demek" dedi.



ÇESME'NIN NERGISININ KOKUSU DAHA FARKLI

UZUN yıllardır nergis üreticiliği yapan Emine Çelebi (72) ise "Geçen senelerde şenlikli festivaller oluyordu. Burada üretilen nergisler daha çok bu festivalde satılıyordu. Nergis, bu bölgede çok sevilen bir çiçek. Çeşme'de de nergis var ama onun kokusu buradakiler gibi değil" diye konuştu.



"BU YIL PANDEMI NEDENIYLE SATISLARDA ZORLUK YASADIK"

BOZKÖY Mahallesi'nde nergis yetiştiren Abdullah Kaya (36), "Önceki yıllarda festivallerde rekabet olurdu. Çok fazla satış yapılırdı. Bu sene pandemi nedeniyle festival de yapılamayınca satışta zorluk yaşadık" dedi.

Tolga TEKİN