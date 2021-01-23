Van Büyükşehir Belediyesi 112 memur alacak

Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere mahalli idarelere ilk defa atanacaklara dair sınav ve atama yönetmeliği, belediye zabıta yönetmeliği hükümleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla toplamda 112 memur alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.