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Haberler Ekonomi Van Büyükşehir Belediyesi 112 memur alacak

112 memur alacak

, bünyesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere 112 memur alacak.

Van Büyükşehir Belediyesi 112 memur alacak

23.01.2021, 10:14

Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere mahalli idarelere ilk defa atanacaklara dair sınav ve atama yönetmeliği, belediye zabıta yönetmeliği hükümleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla toplamda 112 memur alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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