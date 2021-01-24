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Haberler Ekonomi Hamilelik sigortasına ilgi yüzde 300 arttı

sigortasına ilgi yüzde 300 arttı

Koronavirüs salgınında sigortasına talep yüzde 300 arttı. Sigortacı , “Doğum masrafları çok arttı. Hamileler çok ciddi rakamlarla karşılaşıyorlar. Bu yüzden uzun zamandır var olan bu poliçe, bu zamanda önem arz etti” dedi.

Hamilelik sigortasına ilgi yüzde 300 arttı

24.1.2021

Pandemi döneminde bazı vatandaşlar, yoğunluğun daha az olduğunu düşündüğü özel hastaneleri tercih ediyor. Çocuk bekleyen aileler ise özel hastanelerdeki tedavi masraflarının yüksek olmasıyla çözüm arayışına girdi. Hamilelik sigortasına talep, pandemi döneminde yüzde 300 arttı. Sigorta firması sahibi Nevin Uçak (46), "Hamilelik sigortasının çeşitleri var. Hamilikten önce yaptırılanlar ya da hamile olduktan sonra yaptırılanlar. Hamile kaldıktan sonra da doğum ve hamilelik sigortası yaptırabiliyoruz. Hamile olan kadınlarımızın gebelik kontrollerini tetkik, tahlil, tarama testleri, ultrason, NTS bağlama ve doğum masraflarının hepsini bu poliçe karşılıyor. Özel hastane masraflarını bu poliçe karşılıyor. Masrafları neredeyse üçten bire indiriyor" dedi.

TALEP PATLAMASI OLDU
Pandemi döneminde özel hastanelere ilginin artmasının hamilelik sigortasına talebi de artırdığını belirten Nevin Uçak, "Herkes bebeğini daha sağlıklı bulduğu ortamda dünyaya getirmek istiyor. Talep arttığı için özel hastanelerdeki fiyatlar da arttı. Epey yüksek maliyetlerle karşılaşıyor insanlar. Vatandaşlar, böyle olunca arayışa girdi. Genelde hamilelikten önce bu sigortanın yapıldığı bilinir ama hamilelikten sonra da bu sigortayı yaptırabiliyorlar. Bunlar da masrafları karşılıyor. Pandemiden önce de poliçemiz vardı. Çok dikkat çekmiyordu. Belki de özel hastanelerdeki fiyatlar bu kadar yüksek değildi. Geçen yıla oranla bu ürüne yüzde 300 talep artışı var. Doğum masrafları çok arttı. Bu yüzden de uzun zamandır var olan bu poliçe, bu zamanda dikkat çekti ve önem arz etti" diye konuştu.

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