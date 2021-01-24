  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3 bin 603 kişilik sosyal atamayı 26 Ocak'ta yapacak

Son dakika: , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3 bin 603 kişilik sosyal atamayı 26 Ocak'ta yapacak

, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli, devlet korumasından yararlanan genç ile şehit yakını, gazi ve gazi yakınından oluşan toplam 3 bin 603 kişinin kurasını 26 Ocak'ta yapacak.

Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3 bin 603 kişilik sosyal atamayı 26 Ocak'ta yapacak
DHA

24.01.2021, 15:45

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, engelliler başta olmak üzere şehit yakını ve gaziler ile devlet korumasından yararlanan gençlerin kamu kurumlarında istihdamını arttırmak için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda yılın ilk atamasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 26 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, sosyal atama töreninde, 2 bin 140 engelli, bin 93 devlet korumasından yararlanan genç ile 370 şehit yakını, gazi ve gazi yakını olmak üzere toplam 3 bin 603 kişinin atama kurasının yapılacağı ifade edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3 bin 603 kişilik sosyal atamayı 26 Ocak'ta yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.