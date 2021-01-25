Katar ve Libya ordusu Manisa’dan giyiniyor

Manisa'da 30 yıllık bir tekstil firması, Uzakdoğu'da Katar ve Libya ordusuna üniforma üretiyor. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Tekstilciler Sitesi ile Demirci ve Köprübaşı ilçelerinde üretim yapan Invest Tekstil, Ervo Tactical markasıyla yerli üretime katkı sağlayarak Manisa'dan dünyayı giydiriyor. 180 kişinin çalıştığı firmada askeri bantta günlük ortalama 2 bin takım üretim gerçekleşiyor.



TSK'YA DA ÜRETİM YAPIYOR

Invest Tekstil Genel Müdürü Volkan Karabulut, "Genel olarak emniyet ve güvenlik güçlerinin kıyafetlerini dikiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün ihtiyaçlarını giderme noktasında elimizden gelen yapıyorduk. Ancak son 10 yıldır özellikle Katar ülkesine, Libya, Sudan gibi Ortadoğu'nun birçok ülkesine askeri ve teknik kıyafetlerin üretimini gerçekleştirdik. Yaklaşık 1.5-2 yıldır da perakendeye yönelik kendi markamızın adı altında Ervo Tactical olarak Türkiye'nin 81 ili ile yurt dışına ihracatlarımız başladı" dedi.



SIRADA IRAK ERBİL POLİSİ VAR



VOLKAN Karabulut, Irak'taki Erbil ordusunu da giydirmek istediklerini ve bunun için girişimlerde bulunduklarını söyledi. Karabulut, "Geçen dönem Katar ordusunun tamamının üretimini biz yaptık. Libya ordusuna gönderiyoruz. Son olarak Irak ile görüşmelerimiz var. Erbil polisinin bütün ihtiyaçlarını karşılama noktasında da adımlarımız var" dedi.



CÜNEYT HASÇELİK