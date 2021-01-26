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Haberler Ekonomi Son dakika: Gelir kaybı ve kira yardımı başvuru süresi uzatıldı

Son dakika: Gelir kaybı ve kira yardımı başvuru süresi uzatıldı

Son dakika haberi...Ticaret Bakanı : "Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz. Gerekli şartları taşıyan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek." açıklamasında bulundu.

Son dakika: Gelir kaybı ve kira yardımı başvuru süresi uzatıldı

26.01.2021, 10:59 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021, 11:04

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz." açıklamasında bulundu.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK

Bakan Pekcan, "Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23:59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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