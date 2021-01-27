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Haberler Ekonomi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alacak

12 sözleşmeli personel alacak

Üniversite tarafından yapılan açıklamada üniversite hastanesi bünyesinde görevlendirilmek üzere çoğunluğu hemşire olmak üzere toplam 12 sağlık personeli alımı yapılacağı belirtildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alacak

27.01.2021, 11:21

Basın İlan Kurumu ilan portalınından yayınlanan ilana göre Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar "da yer alan Ek 2'nci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

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