Bayındır Belediyesi 150 yaşında

İzmir'in Bayındır Belediyesi, 150'nci yaşını kutluyor. AK Partili Belediye Başkanı Uğur Demirezen, "Çiçekçilik, sanayi, turizm, tarım ve hayvancılık sektörlerinde yaptığımız atılımlarla İzmir'in parlayan yıldızıyız" dedi. AK Partili belediyecilik anlayışının ilçeye kazandırdıklarının yadsınamaz olduğunu kaydeden Demirezen, "Zengin bir mirasa ve eşsiz bir potansiyele sahip, tarihi, kültürü, doğası ve coğrafi özellikleri bakımından Batı Anadolu'nun önemli kentlerinden biriyiz. Çiçeklerle, bereketle ve huzurla nice yıllara" diye konuştu.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen

"ORTAK PAYDAMIZ BAYINDIR"

AK Parti dönemlerinde ilçenin çehresinin değiştiğine işaret eden Demirezen, "Süs Bitkileri Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da destekleriyle en kısa sürede faaliyete geçecek. Belediyecilik alanında görevlerimizi eksiksiz yerine getirdiğimiz gibi ilçeye yapılan devlet yatırımlarıyla ekonomik anlamda da ön plana çıktık. İlk günden bugüne kadar katkı sağlayan vefat etmiş tüm belediye başkanlarıma Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. O günden bugüne kadar belediye çalışanlarımızdan meclis üyelerimize kadar her kim bu şehir için dertlenmişse Allah hepsinden razı olsun. Ortak paydamız her zaman Bayındır olmuştur" ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİ İNCİR FİDANI İLE KAZANACAK

İZMİR'İN Bayındır ilçesinde, örnek bir sosyal proje hayata geçirildi. AK Partili Belediye Başkanı Uğur Demirezen, "Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ile Lütuflar Mahallesi'nde toplam 35 hektar alan kura ile üreticiye verildi. Orman vasfını yitirmiş söz konusu arazilerde köylüye incir fidanları dağıtılarak gelir getirici projelere start verdik" dedi. Söz konusu arazilerin ekonomiye katkı sağlayacak tarım projeleri ile değerlendirileceğini anlatan Başkan Demirezen, "Proje, Tarım ve Orman Bakanımızın talimatı ve Orman İşletme Müdürlüğümüzün koordinasyonunda hayata geçirildi. Böylelikle, hem araziler değerlenecek hem de bu mahallelerde yaşayan vatandaşlara ekonomik destek sağlanacak. İlk olarak kırsaldaki Lütuflar Mahallesi'nde başlayan projeyi Kızılkeçili, Çamlıbel, Söğütören ve Sarıyurt mahallelerimizde de yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Lütuflar'da, 35 hektar orman vasfını yitirmiş alanda 125 parsel oluşturduk. Toplam 125 üreticimizin kişi başı ortalama 80-85 adet incir fidanı dikebilecekleri alanın kura çekimini gerçekleştirdik. Yöremize hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

NADİR UYSAL