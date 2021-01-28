Şırnak Belediyesi 14 memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Şırnak Belediye Başkanlığı, ilk defa atanmak üzere memur ve zabıta memuru alım ilanı yayınladı. Bu göre 14 memur ve zabıta memuru alınacağı bildirildi.

Şırnak Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Belediye bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği" hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır" dedi.

Aranılan nitelik ve unvanlar Zabıta Memuru ve V.H.K.İ olarak açıklanırken, başvuruların 08.03.2021 gününden 12.03.2021 günü mesai bitimine kadar yapılması gerektiği bildirildi.