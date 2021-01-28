Son dakika: Fahiş fiyatlarla ilgili kritik gelişme! Gıda Komitesi toplanıyor

Edinilen bilgiye göre, toplantı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda saat 20.00'de başlayacak. Toplantıya, Bakan Elvan'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli katılacak.
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'in de yer alacağı toplantıda, son dönemdeki fiyat gelişmeleri değerlendirilecek.
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