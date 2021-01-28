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Haberler Ekonomi Son dakika: Fahiş fiyatlarla ilgili kritik gelişme! Gıda Komitesi toplanıyor

Son dakika: Fahiş fiyatlarla ilgili kritik gelişme! toplanıyor

Son dakika haberi...Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (), bu akşam ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ev sahipliğinde son dönemdeki fiyat gelişmelerini görüşmek amacıyla toplanacak.

Son dakika: Fahiş fiyatlarla ilgili kritik gelişme! Gıda Komitesi toplanıyor
AA

28.01.2021, 15:30 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021, 16:08

Edinilen bilgiye göre, toplantı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda saat 20.00'de başlayacak. Toplantıya, Bakan Elvan'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli katılacak.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'in de yer alacağı toplantıda, son dönemdeki fiyat gelişmeleri değerlendirilecek.

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