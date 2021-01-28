  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi TÜİK kritik veriyi açıkladı: Ekonomiye güven artıyor

kritik veriyi açıkladı: Ekonomiye güven artıyor

Son dakika haberi: () kritik veriyi açıkladı. 2020 Aralık ayında 94,7 iken, 2021 Ocak ayında %1,6 oranında artarak 96,2 değerine yükseldi.

TÜİK kritik veriyi açıkladı: Ekonomiye güven artıyor

28.01.2021, 10:14 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021, 10:27

Son dakika haberi...Ekonomik güven endeksi 2020 Aralık ayında 94,7 iken, 2021 Ocak ayında %1,6 oranında artarak 96,2 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre 2021 Ocak ayında %4,0 oranında artarak 83,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %2,9 oranında artarak 101,9 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,3 oranında azalarak 109,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,1 oranında azalarak 108,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %5,2 oranında azalarak 84,2 değerini aldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TÜİK kritik veriyi açıkladı: Ekonomiye güven artıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.