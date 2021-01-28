TÜİK kritik veriyi açıkladı: Ekonomiye güven artıyor

Son dakika haberi...Ekonomik güven endeksi 2020 Aralık ayında 94,7 iken, 2021 Ocak ayında %1,6 oranında artarak 96,2 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.



Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre 2021 Ocak ayında %4,0 oranında artarak 83,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %2,9 oranında artarak 101,9 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,3 oranında azalarak 109,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,1 oranında azalarak 108,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %5,2 oranında azalarak 84,2 değerini aldı.