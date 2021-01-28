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Haberler Ekonomi Türkiye, 26 Ocak'ta uçuşlarda Avrupa'nın zirvesine çıktı

, 26 Ocak'ta uçuşlarda 'nın zirvesine çıktı

, 26 Ocak Salı günü, 'da en yoğun hava seyrüsefer hizmeti veren merkezler arasında 'nin 1297 uçuşla birinci sırada yer aldığını açıkladı.

Türkiye, 26 Ocak'ta uçuşlarda Avrupa'nın zirvesine çıktı

28.01.2021, 14:52

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Twitter hesabından 26 Ocak Salı günkü Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerini paylaştı.

Keskin iletisinde, "EUROCONTROL ağında 26 Ocak Salı günü en yoğun hava seyrüsefer hizmeti veren merkezler arasında Hava Trafik Kontrol Merkezimiz 1297 uçuş ile ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'mız ise 425 uçuş ile en yoğun havalimanı oldu." ifadelerine yer verdi.

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