İcradan satılık İzmir Urla'da 124 metrekare arsa

Mahkeme İzmir'in Urla ilçesinde bulunan 124 metrekare arsa için satış kararı verdi. Denize ve Mavi Plaj Caddesi'ne 50 m, ilçe merkezine 11 km mesafede olduğu belirtilen arsanın satış bedeli olarak ise 250.000 TL belirlendi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 03.03.2021 14:00 belirlendi.