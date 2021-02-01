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Haberler Ekonomi Ankara Medipol Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alacak

22 Öğretim Üyesi alacak

öğretim üyesi alınacağını açıkladı. Ankara Medipol Üniversitesi toplamda öğretim üyesi alacak. Peki şartları neler? Başvuru nasıl yapılacak?

Ankara Medipol Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alacak

01.02.2021, 11:25

Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre "Devamlı statüde" öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde aşağıdaki üniversite adresine şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolar ile ilgili bilgilere üniversitemizin web sayfası www.ankaramedipol.edu.tr den ulaşılabilir." denldi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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