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THY, İsrail uçuşlarını 8 Şubat'a kadar durdurdu

İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşlarını 31 Ocak'a kadar geçici olarak durduran Türk Hava Yolları (THY) bu süreyi 8 Şubat'a kadar uzattığını açıkladı.