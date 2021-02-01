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6 Ar-Ge personeli alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu () Başkanlığı, Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı bünyesinde görev yapmak üzere 6 Ar-Ge personeli istihdam edecek. Son başvuru tarihi 22 Şubat.

TÜBİTAK 6 Ar-Ge personeli alacak

01.02.2021, 11:28

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilan yayımlanan ilanına göre, söz konusu pozisyon için kimya ve süreç mühendisliği veya kimya mühendisliği lisans bölümlerinden mezuniyet şartı aranıyor.

Başvurulara ilişkin gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfası (www.tubitak.gov.tr) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor.

İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Son başvuru tarihi 22 Şubat olarak belirlendi.

Alınacak 6 Ar-Ge personeli MAM'a bağlı Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesinde görev yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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