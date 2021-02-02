Es Group hedefine ulaştı

İNŞAAT ve üst yapı sektöründe hızlı bir büyüme sağlayan Es Group, iş sağlığı ve güvenliği politikasıyla uluslararası standartları yakalama yolunda önemli bir kilometre taşı olan "kazasız 1 milyon adam saat" hedefine ulaştı. Es Group, 2018 yılı ekim ayında başlattığı Ham Petrol ve Akaryakıt Tankları Projesi'ni (COFOT) 365 personel ile 1 milyon saat boyunca hiçbir kaza olmadan sürdürerek Türkiye'de bu alanda çok önemli bir başarıya imza attı. Es Group İcra Kurulu Başkanı Erol Demirbaş, "Bizim için birinci öncelik çalışma arkadaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliğidir. İstihdam ettiğimiz insan gücünün sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışması için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Bunun yanı sıra da tüm etkin yönetim süreçlerini personelimizle daha üst seviyelere getirmeyi hedefliyoruz" dedi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında saha şeflerinin katılımıyla Güvenlik Ödülü programı düzenlenirken, projede emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür eden Demirbaş, bundan sonraki hedeflerinin tüm projelerde aynı başarıyı yakalamak olduğunu vurguladı.