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Haberler Ekonomi Katmerciler’den 40 milyon euroluk zırhlı araç ihracatı

Katmerciler’den 40 milyon euroluk zırhlı araç ihracatı

Katmerciler’den 40 milyon euroluk zırhlı araç ihracatı

2.2.2021

TÜRK savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Katmerciler, Hızır, Ateş ve Khan ile yeni ihracat başarısı yakaladı. Yapılan açıklamaya göre şirket, zırhlı savunma aracı ihracatı konusunda büyük çaplı yeni bir anlaşmaya imza attı. Bir dost ülkeyle imzalanan anlaşmadaki farklı ihtiyaçlara uygun zırhlı araçlardan oluşan paketin toplam büyüklüğü 39 milyon 450 bin avroyu buluyor. Bu tutar, bugüne kadar Katmerciler'in tek kalemde imzaladığı en büyük ihracat anlaşması olma özelliği taşıyor.
İhraç edilecek zırhlılar arasında, Hızır ile bu aracın sınır güvenliği için özel geliştirilmiş versiyonu olan Ateş de bulunacak.
Anlaşmayla zırhlı personel taşıyıcı Khan da ilk kez ihraç edilerek, bir dost ülkenin envanterine girmiş olacak. Araçların teslimatı 2022'de tamamlanacak.
Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, "Bu anlaşma ülkemiz, sektörümüz ve şirketimiz açısından son derece sevindirici ve gurur verici" dedi.

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