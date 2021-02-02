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Haberler Ekonomi Mitsubishi Electric 100. yaşını kutluyor

100. yaşını kutluyor

Mitsubishi Electric 100. yaşını kutluyor

2.2.2021

Dünya genelinde evden uzaya kadar birçok farklı faaliyet alanında öncü teknolojiler geliştiren teknoloji devi Mitsubishi Electric, 100. yaşını kutluyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de toplumun yaşam kalitesini artırmak hedefiyle çalışan Mitsubishi Electric, faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Pandeminin etkisiyle birçok alanda değişimin hızlandığını söyleyen Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, şirketin kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel olarak tasarlanan logonun Mitsubishi Electric Group'un olaylara farklı bakış açısıyla yeni değerler üretme yaklaşımını güçlü bir şekilde temsil ettiğini belirtti. İnsana ve çevreye dost, yeni normal döneme uygun ileri teknolojiler geliştirmeye devam edeceklerini ifade eden Saraçoğlu, inovatif ürün ve çözümlerle öncü rol oynayarak Türkiye ekonomisine, istihdama ve topluma katkı sağlamak için çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

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