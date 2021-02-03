Evidea yeni mağazası ile şimdi İzmir’de

Ev ve yaşam sektörünün öncü markalarından Evidea'nın İzmir'de açtığı ilk mağazası, Westpark Outlet'te müşterileriyle buluştu. Türkiye genelindeki 15. mağazasını İzmir'de açan Evidea'da konfor anlamında beğeni toplayan ürünler yer alıyor. Evini yenileyerek değer katmak isteyenler, yeni Evidea mağazasında ihtiyaçlarına uygun her ürünü bulabiliyor.

Mutfaktan ev tekstiline, ev dekorasyonundan tamamlayıcı mobilyaya, aydınlatmadan banyoya, elektrikli ev aletlerinden ev ve yaşama kadar pek çok kategoride yüzlerce ürün, Evidea Westpark Outlet'te satışa sunuldu. Evine değer katmak isteyenler kurulumu ustalık gerektirmeyen ürünlere mağazada makul fiyatlarla ulaşabilecek. Dekoratif fikirler sunan Evidea'da açılışa özel sürpriz bir kampanya da var. 29 Ocak-14 Şubat tarihlerini kapsayan kampanya kapsamında 500 TL ve üzerinde alışveriş yapanlar, anında 100 TL indirim kazanıyor. Fırsat kampanyası, elektrikli ev aletleri dışındaki tüm ürünlerde geçerli olacak.