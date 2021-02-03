Fahiş fiyat için yeni düzenlemeler yolda

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fahiş fiyat uygulayan firmalara yönelik denetimlerin son 15 günde sıklaştırıldığını belirterek "Bu doğrultuda dün akşam 17.00 itibarıyla 4 bin 290 firmamızın 46 bin 768 ürününü denetledik. Bu 4 bin 290 firmanın 226'sında, 46 bin 768 ürünün 1094'ünde fahiş fiyat olduğunu tespit ettik" dedi.

28,8 MİLYONLUK CEZA

Bakan Pekcan, A Haber kanalında, son dönemdeki haksız fiyat artışlarına yönelik Ticaret Bakanlığının denetimlerine ilişkin soruları yanıtladı. Fahiş fiyatlara yönelik geçen yıl denetim mekanizması kurduklarını ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nu oluşturduklarını hatırlatan Pekcan, önce denetimleri yaptıklarını, fahiş fiyat artışı tespit ettikleri ürünleri satan firmalardan savunma aldıklarını, bu savunmaların incelenmesinin ardından ceza kesilecekse bunun Kurulda karara bağlandığını bildirdi. Bu doğrultuda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca 2020 yılında 495 firmaya 15 milyon 500 bin lira, Reklam Kurulu'nca da 303 firmaya 13 milyon 300 bin lira olmak üzere toplam 28 milyon 800 bin lira ceza kesildiğini kaydeden Pekcan, şöyle konuştu: "Son 15 günde denetimlerimizi sıklaştırdık, 81 ile yaydık. Bu doğrultuda da dün akşam 17.00 itibarıyla 4 bin 290 firmamızın 46 bin 768 ürününü denetledik. Bu 4 bin 290 firmanın 226'sında ve 46 bin 768 ürününün 1094'ünde fahiş fiyat olduğunu tespit ettik. Denetimlerimizin yüzde 2,3'ü civarında üründe fahiş fiyat belirledik. Tabii burada yine Kurul kararı ile ceza kesilecek. Bu konuda önümüzdeki günlerde mevzuatlarımızda da birtakım yeni düzenlemeler getireceğiz." Pekcan, ayrıca ayçiçeği fiyatlarında dünyada dolar bazında yüzde 95 artış olduğunu kaydetti.



FIRSATÇILARA KARŞI YENİ DİJİTAL ÇALIŞMA

Ticaret Bakanlığının fahiş fiyat uygulayanların tespiti konusunda dijitalleşme çalışmalarının ve uygulamalarının da olduğunu vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti: "Bunlar bir süreç. Ürün Takip Sistemi üzerinde çalışıyoruz. Amacımız karekodlu etiket okutarak imalat, son kullanma tarihini, gramajını, fiyat süreçlerini varsa sertifikalarını da bu şekilde görebilmek. Biz aynı zamanda tüketiciyle beraber çalışan bir bakanlığız. 'Alo 175' hattımıza gelen şikayetler üzerine hemen harekete geçiyoruz. Haksız fiyat artışı (HFA) mobil uygulamalarımız var. Tüketicimizle bu uygulamalar üzerinden hemen irtibata geçiyoruz onlara geri dönüş yapıyoruz. Hal Kayıt Sistemimiz sayesinde sebze meyvede tüm aşamalarla ilgili bilgiye ulaşmak mümkün."