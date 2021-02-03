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Haberler Ekonomi Gramaj hilesi yapanlar şimdi yandı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Gramaj hilesi yapanlar şimdi yandı! 'de yayımlandı

Son dakika haberleri: Gramaj hilesini, "aldatıcı ticari uygulama" kapsamına alan karar 'de yayımlandı. Gramaj hilesi yapanlara 11 bin ile 114 bin TL arasında ceza verilecek.

Gramaj hilesi yapanlar şimdi yandı! Resmi Gazete'de yayımlandı

03.02.2021, 09:14

Son dakika haberleri: Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 'Aldatıcı Ticari Uygulamalar' başlıklı bölüme, "Tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamaları" bendi eklendi.

Böylece, gramaj hilesi yapanlara 11 bin ile 114 bin TL arasında ceza verilebilecek.

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