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Haberler Ekonomi Namık Kemal Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alıyor

40 sözleşmeli personel alıyor

sözleşmeli personel almak için ilan açtı. İlana göre 40 sözleşmeli personel alınacak. İşte alım şartları ve başvuru detayları.

Namık Kemal Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alıyor

03.02.2021, 11:15

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre, Namık Kemal Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak. Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 40 (kırk) adet sözleşmeli personel alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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