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Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Selçuk SGK borç yapılandırmasına başvuran kişi sayısını açıkladı

Son dakika: Bakan Selçuk borç yapılandırmasına başvuran kişi sayısını açıkladı

Son dakika haberi...Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumuna () 1 milyon 770 bin kişinin toplam 90 milyar lirayı aşan borç yapılandırması için başvurduğunu bildirdi.

Son dakika: Bakan Selçuk SGK borç yapılandırmasına başvuran kişi sayısını açıkladı
AA

03.02.2021, 10:37 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021, 10:47

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK alacakları için yapılandırma başvurularının 1 Şubat itibarıyla sona erdiğini anımsatarak şu bilgileri paylaştı:

"Borç yapılandırması kapsamında e-Devlet, e-SGK ve sosyal güvenlik merkezlerimize 1 milyon 770 bin vatandaşımız başvurdu. Bu kapsamda yapılandırılan toplam alacak 90 milyar lirayı aştı ve bugüne kadar 2,75 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi. Borçlarını yapılandıran tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, bu dönemde büyük özveri gösteren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

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