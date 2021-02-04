Gramaj hilesiyle gizli zamlara dur denilecek

Gıda fiyatlarını aşağı çekmek için dört koldan mücadele sürerken, gramaj oyunu ile gizli zamma da son verilecek. Ticaret Bakanlığı gramaj hilesi olarak bilinen yanıltıcı ambalaj uygulamalarını "aldatıcı ticari uygulama" kapsamına aldı. Gramaj hilesi yapan kuruluşlara 114 bin liraya varan cezalar uygulanabilecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gıda ve temel tüketim ürünlerinde gramaj azaltarak tüketicileri mağdur eden gizli zam uygulamalarının önüne geçmeyi amaçladıklarını söyledi.



GEÇİT VERİLMEYECEK

Gıdada fahiş fiyatlara dur demek için ardı ardına denetimler yapılırken tereyağından kaşara birçok üründeki "gizli zamlar" da takibe alındı. Örneğin, 700 gramlık kaşar peyniri 35-36 lira seviyelerinde satılırken şimdi ise 600 gramlık aynı ürün 44-45 lira bandında satılıyor. Yönetmelikle gıda, temel tüketim, kozmetik ve temizlik ürünlerinde yapılan gramaj oyunlarına idari para cezası uygulanacak. Ticaret Bakanı Pekcan, başta gıda olmak üzere temel tüketim, kozmetik ve temizlik ürünlerinin gramaj, adet ve benzeri hususlarında azaltma yapılarak gizli zam uygulandığına yönelik şikâyetler üzerine inceleme başlattıklarını söyledi. Pekcan, tüketicilerin benzer ambalajla satışa sunulan ürünlerdeki gramaj azaltılmasını fark edemediğini, böylelikle ürünlerin fiyatlarında zımni artış yapıldığını söyledi. Pekcan, "Tüketicinin yanıltılmasının önüne geçmek için bu düzenlemeyi yaptık. Özellikle gıda ve temel tüketim ürünlerinde gramajı azaltma yoluyla tüketicilerimizi mağdur eden gizli zam uygulamalarına 114 bin 326 liraya varan idari para cezası verilecek. Tüketicimizin gizli zam uygulamalarına karşı mağdur olmasının önüne geçmeyi amaçlıyoruz" dedi.



YANILTICI AMBALAJLAMA

Vatandaşa sunulan bir malın birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde yanıltıcı ambalajlamalar aldatıcı uygulama sayılacak.

Düzenleme ile marka ve tasarım hakkı sahiplerine ait tüketiciler nezdinde bilinirliği olan ürünlerin sağladığı sınai mülkiyet hakları dikkate alınacak. Pekcan, "Bu düzenleme ile hem tüketicilerimiz hem de söz konusu uygulama nedeniyle haksız rekabete maruz kalan dürüst esnaf ve tacirlerimiz korunmuş olacaktır" dedi.



ALO 175 HATTINA SIKAYET YAGDI

TİCARET Bakanlığı'nın Alo 175 hattına gramaj oyunlarına ilişkin çok sayıda şikayet geldi. Yapılan incelemelerde, birçok paketli üründe daha ucuz algısı oluşturmak için gramaj oyunlarına başvurulduğu tespit edildi. Tespitlere göre, normalde 500 gram, 1 kilogram veya 5 kilogram olarak satılan ürünler, küsuratlı gramajlarda satıldığında tüketicinin kafası karışıyor, farklı markalardaki aynı ürünü kıyas yapma imkânı kalmıyor. Gizli zamlara karşı dün önemli bir adım atıldı. Gramaj hilesi "aldatıcı ticari uygulama" kapsamına alındı. Karar özellikle gıda ve temel tüketim ürünlerinde gramajı azaltma yoluyla tüketicileri mağdur eden gizli zam uygulamalarının önüne geçecek. Gıda ile ilgili şikayetler Alo 174 hattını arayarak, alo174@tarim. gov.tr adresine e-posta gönderilerek, Alo174 mobil uygulaması veya web adresi üzerinden canlı destek yoluyla, Alo174 Whatsapp (0 501 174 01 74) ve Bip ihbar hatları üzerinden yapılabiliyor.



CAYDIRICI CEZALAR GEREKLI

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, gıda fiyatlarında istikrar için denetimlerin artırılmasını ve caydırıcı cezai önlemlerin alınmasını önerdi.



BAYRAKTAR, "Spekülatif hareketler ve stokçuluk, denetim yetersizliği ve caydırıcı tedbirlerin eksikliği fiyatları etkiliyor." diye konuştu.

Hazal ATEŞ