“Altın günü” şirketlerine çeki düzen

'ALTIN günü' mantığı ile çalışıp üyelerini faizsiz-peşinatsız ev, araba sahibi yapmayı vadeden, üye sayıları yüz binlerle ifade edilmeye başlanan şirketlerin Çiftlikbank örneğindeki gibi saadet zincirine dönmesini önlemek için harekete geçildi.

Bu şirketler için sıkı kurallar getiren yasa önümüzdeki günlerde TBMM'den çıkartılacak.



50 MILYON LIRA ŞARTI

SON dönemde bu şirketlerin sayıları artarak 90'a yaklaştı.

Bazı şirketlerin üye sayısının 100 bini geçtiği, cirolarının ise yüz milyonlarla ifade edilmeye başlandığı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanlığı, AK Parti ve ilgili kurumların çalışmasıyla bu şirketlerin vatandaşın parasını istedikleri gibi kullanmalarının, uzun vadede ise paraları alıp kaçmalarının da önüne geçilecek. Yasayla şirkete en az 50 milyon liralık sermayesi bulunması zorunluluğu getirilecek. Şirketler her ev ya da eşyayı devlete bildirmek zorunda kalacak.



ZÜBEYDE YALÇIN