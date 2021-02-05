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Haberler Ekonomi Altının gram fiyatı 6 ayın en düşüğünde

Altının gram fiyatı 6 ayın en düşüğünde

Altının gram fiyatı, dün terbiye edecek 411,1 lirayı görerek 27 Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Çeyrek altın 687 lira, Cumhuriyet altını ise 2.808 liradan satıldı.

Altının gram fiyatı 6 ayın en düşüğünde

5.2.2021

Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybeden gram altın, önceki günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 422,2 liradan tamamladı.

Gram altın, dün de güne değer kaybıyla başladı ve 411,1 lirayı test etti. Analistler, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişlerin etkisiyle altının ons fiyatındaki düşüş eğiliminin üçüncü güne taşındığını bildirdi.

DOLARDAKI düşüşün devam ettiğini vurgulayan analistler, yabancı finansal kuruluşların Türk lirası uzun pozisyonlarında hedef gösterdikleri 6,85 seviyesine inilebileceğini, bu durumda altının gram fiyatının düşüş eğilimini sürdürmesinin beklenebileceğini söyledi.

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