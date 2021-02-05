Altının gram fiyatı 6 ayın en düşüğünde

Dolar kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybeden gram altın, önceki günü bir önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 422,2 liradan tamamladı.



Gram altın, dün de güne değer kaybıyla başladı ve 411,1 lirayı test etti. Analistler, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişlerin etkisiyle altının ons fiyatındaki düşüş eğiliminin üçüncü güne taşındığını bildirdi.



DOLARDAKI düşüşün devam ettiğini vurgulayan analistler, yabancı finansal kuruluşların Türk lirası uzun pozisyonlarında hedef gösterdikleri 6,85 seviyesine inilebileceğini, bu durumda altının gram fiyatının düşüş eğilimini sürdürmesinin beklenebileceğini söyledi.