Bodrum’u dünyaya tanıtan proje

Astaş Holding, Bodrum Türkbükü Cennet Koyu'nda Mandarin Oriental Hotel Group işbirliği ile Akdeniz Çanağı'nın en lüks resortu, Mandarin Oriental Hotel and Residences Bodrum projesini başarıyla hayata geçirdi. Proje bittiği günden beri Bodrum'da en çok değer kazandıran projelerin başında geliyor.



SOFİSTİKE KONAKLAMA

Proje, Türkiye ve Bodrum'un dünya çapında tanıtımına büyük katkı sunarken, aynı zamanda yatırımcılarına ciddi anlamda kazandırmayı başardı. Bodrum Yarımadası'nda doğanın en cömert köşesi Cennet Koyu'nda konumlanan Mandarin Oriental Bodrum, odaları, süitleri, rezidansları ve özel infinity havuzlu villaları ile bölgedeki en sofistike konaklama olanaklarını sunuyor. İç tasarımı dünyaca ünlü mimar Antonio Citterio, Patricia Viel & Partners tarafından özenle tasarlanan Mandarin Oriental Bodrum, efsanevi hizmet anlayışı ile lüksün en rafine halini sunuyor.