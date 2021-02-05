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119 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Müdürlüğü 119 sözleşmeli personel alacak.

Devlet Tiyatroları 119 sözleşmeli personel alacak

05.02.2021, 13:03

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 119 sözleşmeli personel alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yayınlanan personel alımına göre; Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra teşkilatı İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Konya, Sivas, Trabzon ve Van Tiyatro Müdürlüklerinde görev yapmak üzere, sözleşmeli sanatçı (Aktör/Aktrist), Dekoratör (Sahne Tasarımcısı), Kostüm Kreatörü, Sahne Üstü ve Sahne Gerisi Hizmetlerde görev yapacak 119 personel alımı yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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