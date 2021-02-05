Dövizden kaybeden konuttan kazanacak

TEKNİK Yapı, yılın ilk ayında başlattığı kampanya ile Türk Lirası'na destek vermeyi ve döviz mağdurlarının zararlarını telafi etme imkanı sunuyor. Kampanyanın birinci amacının 'Dövizle birlikte mücadele etmek ve Türk Lirası'nı desteklemek' olarak açıklayan Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, "Türkiye ekonomisinin içinden geçtiği bu zorlu dönemeçte herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



FİYATTA İNDİRİM AVANTAJI

İKİNCİ amaçlarının ise tasarruf sahipleri için en güvenli limanın gayrimenkul olduğunu göstermek olduğunu belirten Durbakayım, "Alternatif araçların risk taşıdığını, gayrimenkulün ise istikrarlı bir kazandırma potansiyelinin olduğunu dile getirdik" dedi.

Durbakayım, "Bu kampanya ile yüksek kurdan döviz alan ve zarar edenlerin tekrar liraya dönmesine fırsat sunmak istedik. Geçen yıl aldıkları döviz kuru ile bugün bozdurdukları döviz kuru arasındaki fark/zarar kadar, almak istedikleri konutun fiyatında indirim yapıyoruz. Ayrıca, ek olarak yüzde 10 indirim sağlıyoruz" diye konuştu.