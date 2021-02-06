Burs ve kredi ödemeleri hesaplarda

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin Şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatmaya başladığını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, 6-10 Şubat tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Şubat, "2" olanlar 7 Şubat, "4" olanlar 8 Şubat, "6" olanlar 9 Şubat, "8" olanlar 10 Şubat'ta ödemelerini alabilecek.