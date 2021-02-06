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Burs ve hesaplarda

Son dakika... Bakanı Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

Burs ve kredi ödemeleri hesaplarda

06.02.2021, 10:16 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021, 10:32

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin Şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatmaya başladığını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, 6-10 Şubat tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Şubat, "2" olanlar 7 Şubat, "4" olanlar 8 Şubat, "6" olanlar 9 Şubat, "8" olanlar 10 Şubat'ta ödemelerini alabilecek.

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