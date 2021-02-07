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Haberler Ekonomi BERTO, öğrencilere tablet desteği sağladı

BERTO, öğrencilere tablet desteği sağladı

BERTO, öğrencilere tablet desteği sağladı

7.2.2021

Bergama Ticaret Odası (BERTO) Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, Yönetim Kurulu Üyeleri Tahir Erdoğan, Ali Sarıl ve Genel Sekreter Gülay Koç, Odanın girişimleri ve TOBB desteğiyle hayata geçirilen "TOBB Küçük Parmaklar" kampanyası kapsamında Bergama, Dikili ve Kınık'taki öğrencilere tablet desteği sağladı. Pandemide online eğitime katkı sağlaması için 90 klavyeli tablet ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edildi. BERTO Başkanı Fikret Ürper, "Oda olarak tabletlerimizi çevrimiçi eğitimlere katılamayan öğrencilerimize ulaştırılabilmesi için müdürlere teslim ettik. Öğrencilerimize eğitim yılında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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